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Колокола на строящийся в микрорайоне Благовещенска храм установят в конце июня

Колокола на строящийся в микрорайоне Благовещенска храм установят в конце июня
Фото: ksenia-hram.ru

В микрорайоне Благовещенска продолжается строительство храма блаженной Ксении Петербургской. Как сообщается на сайте храма, на объекте завершается возведение кирпичной кладки стен колокольни. В скором времени начнется установка колоколов.

«Мы уже получили информацию, что колокола готовы. Нам отправили фотографии, чтобы мы могли убедиться, что все в порядке, проверить все надписи. Все оказалось хорошо, поэтому мы дали добро на отгрузку», – говорит помощник настоятеля по вопросам строительства Александр Курако.

Идти готовые колокола до Благовещенска будут около двух недель, так что ближе к концу июня жители микрорайона смогут увидеть их установку.

Когда будет закончена кирпичная кладка, строители приступят к штукатурным работам. Внутри они уже начались, а как только наладится погода, строители перейдут к штукатурке фасада.

Как сообщало Амур.инфо, полностью завершить строительство надеются в ноябре 2018 года. Сроки работ и внешний вид храма святой Ксении Петербургской зависят от пожертвований амурчан. В храме уже проводят регулярные молебны.

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#религия #строительство

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