Священники и учителя проводят образовательный патриотический конкурс

Фото: blaginform.ru

Благовещенск впервые стал местом проведения межрегионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя». Во вторник, 20 июня, представители дальневосточных епархий – священники и практикующие педагоги общеобразовательных и воскресных школ – собрались, чтобы выбрать лучшие творческие работы и проекты учителей по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Победители межрегионального этапа примут участие уже во всероссийском конкурсе. Работа комиссии началась с молебна, после которого с приветственным словом к членам комиссии обратилась министр образования и науки Амурской области Марина Селюч.

«Этот конкурс педагогического мастерства проводится в двенадцатый раз, – рассказал руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации Владимир Пушкарев. – Несколько лет подряд он проводится, в том числе, и в нашем Дальневосточном федеральном округе. В Благовещенск приехали специалисты сферы образования из Якутии, Читы, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Еврейской автономной области. Они обсудят более 20 творческих работ и проектов, претендующих на победу во всероссийском конкурсе».

Председателем конкурсной комиссии является епископ Лукиан, сопредседателем — министр образования и науки Марина Селюч. От Благовещенской епархии в ней работают священник Святослав Шевченко, который много лет ведет уроки по основам православной культуры в общеобразовательной школе Благовещенска, а также Ксения Корженевская, директор центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе Амурского областного института развития образования. Руководит работой экспертов иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и конкурсов синодального отдела религиозного образования и катехизации, сообщает портал «Благинформ».

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#образование #религия

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Василий Кленин