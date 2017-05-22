Слоны спасли тонущего детёныша в сеульском зоопарке (видео)

Фото: youtube.com

В Сети появилась видеозапись с камеры наблюдения зоопарка южнокорейской столицы Seoul Grand Park, на которой двое взрослых слонов спасли тонущего детёныша, свалившегося в бассейн. Об этом сообщает VSE42.Ru.

На кадрах ролика видно, как совсем ещё маленький, неуклюжий слонёнок оступился и упал в воду. После этого пара взрослых животных бросились в искусственное озеро, чтобы спасти малыша. Они добрались до глубины, где тонул малыш, и отбуксировали его на отмель. В конце ролика виден мокрый слонёнок, который бежит рядом со своими спасителями.

Также стоит отметить поведение другого слона в соседнем вольере: животное буквально не находило себе место, мечась из стороны в сторону, явно переживая за судьбу малыша.

Сотрудники зоопарка уточнили, что ни слонёнок, ни его старшие сородичи не пострадали.

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#животные #происшествия

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Алексей Воскобойников