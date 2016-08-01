Большая жара, идущая в Приамурье, угрожает людям

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С 22 по 26 июня на территории Амурской области ожидается устойчивый рост дневной температуры воздуха до 33-38 градусов. Жаркая погода способна спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации в области (лесные пожары, засуха, аварии на объектах энергетики и ЖКХ), а также может навредить здоровью и самочувствию человека.

При жаре главная опасность для человека – перегрев (повышение температуры тела выше нормы – 37 градусов). Перегреться можно, перележав на пляже или просто перегуляв под жарким солнцем без головного убора и в неподходящей одежде. Симптомы перегревания: покраснение кожи (ожоги), сухость во рту, сильная жажда, возможны даже потеря сознания, остановка дыхания и сердца.

Если у человека случился тепловой удар, его надо сразу уложить в тени, на месте, продуваемом ветром; заставить мелкими глотками выпить много воды, протереть тело влажной тканью.

Пресс-служба областного управления МЧС рекомендует: не находиться долго на солнце, прятаться в тень, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды и употреблять чуть больше обычного соли. Безопаснее всего загорать до 11 часов утра и после 17 часов дня. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Отдел опеки и охраны здоровья администрации Благовещенска дополняет, что существует ряд заболеваний и симптомов, которые считаются непосредственно связанными с перегревом организма:

– инсульт жары – может быть классическим (у пожилых людей) и неклассическим (у молодых – при очень резком подъеме температур и неадекватном охлаждении); это очень опасное заболевание, и смертность при нем может составлять до 40 %; требует срочной госпитализации;

– истощение перегревом – возникают слабость, головокружение, снижение работоспособности;

– синкопальные состояния – возникают за счет расширения сосудов; это доброкачественное состояние и проходит бесследно;

– судороги – возникают вследствие электролитных нарушений;

– отеки рук и стоп – проходят самостоятельно через несколько недель.

В жару в среднем число вызовов скорой помощи растет на 15 %, госпитализация в экстренные стационары на 5 %. В группе риска находятся пожилые люди, а также дети до пяти лет. По данным статистики, женщины в два раза больше подвержены негативным последствиям, связанным с жарой, чем мужчины.

Методы профилактики: кондиционеры, адекватная регидратация (возмещение жидкости), поступление соли и питание, снижение физической активности, особенно на открытом воздухе.

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Василий Кленин