В Благовещенске на площади Победы зажгут свечи памяти

Фото: astv.ru

В четверг, 22 июня, в Благовещенске отметят День памяти и скорби. В его рамках в городе состоится ряд мероприятий – зажигание свечей памяти, церемонии возложения цветов, митинг.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, рано утром, в 04:00, 22 июня на площади Победы горожане зажгут свечи памяти, вспоминая жертв Великой Отечественной войны.

В 10:00 там же пройдет митинг, посвященный Дню памяти и скорби, состоится церемония возложения венка и цветов к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Церемонии возложения цветов к памятникам в этот день пройдут также в селах Плодопитомник, Белогорье и Садовое. Начало мероприятий, соответственно, в 10:00, 10:30 и 11:00.

В 19:00 в благовещенском парке Дружбы начнется концерт-реквием, посвященный Дню памяти и скорби.

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#память #праздники

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Александр Авдеев