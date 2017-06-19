В Португалии разбился самолёт, тушивший лесные пожары

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В Португалии потерпел крушение самолёт, принимавший участие в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство Lusa. Государственная принадлежность погибшего воздушного судна пока не установлена.

Окончательно станет ясно, какой именно самолёт потерпел крушение и есть ли жертвы, когда до места доберутся спасатели. В вероятном месте его падения работают вертолёты. Поиск рухнувшей машины затруднён из-за сильного задымления, вызванного продолжающимися лесными пожарами.

Огонь в центральных районах страны бушует уже несколько дней. По предварительным данным, жертвами стихии стали по меньшей мере 64 человека.

Для тушения огня на помощь португальским пожарным пришли спасатели из других стран Евросоюза. В общей сложности авиационная группировка насчитывала 17 самолётов из разных стран, задействованных в тушении пожаров.

В течение последних дней из наиболее опасных районов были эвакуированы жители нескольких десятков деревень.

По данным РИА Новости, в борьбе с пожарами в Португалии участвуют 2,2 тысячи пожарных, которые без отдыха уже несколько суток пытаются справиться со стихийным бедствием. В стране собирают материальную и гуманитарную помощь для пострадавших от пожаров, а также воду и еду для пожарных. На помощь Португалии прибыли самолёты-амфибии из Испании, Италии, Франции и Марокко. Кроме того, Испания направила на помощь соседней стране 200 военных и 25 пожарных.

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Алексей Воскобойников