После жалобы онкобольной Путину уволился главврач больницы в Апатитах

Фото: RG

Главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев написал заявление об увольнении. Это произошло после того, как местная жительница, страдающая онкологическим заболеванием, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии», пишет «Российская газета».

После жалобы онкобольной Дарьи Стариковой главе государства на проблемы здравоохранения региона в Апатитах побывала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она поручила главе регионального Минздрава Валерию Перетрухину провести приём жителей города, недовольных уровнем местной медицины. Вместе с министром в приеме участвовал и главврач ЦГБ Ширяев.

Как сообщают жители Апатитов в социальных сетях, поток посетителей с жалобами не прекращался, и главврач, не выдержав давления, решил оставить свою должность.

«Не могу я так. Пока я здесь с вами беседую, у меня пациент умирает в реанимации», – пояснил своё решение Юрий Ширяев.

Отдав заявление об увольнении министру, он отправился в Кировск, где ему предстояло оперировать молодого мужчину с тяжёлой производственной травмой. Заменить главврача у операционного стола было некому – во всей больнице только он имеет специальность нейрохирурга.

Жителей Апатитов огорчило увольнение Ширяева. В соцсетях они разместили петицию, в которой просят специалиста остаться на прежней должности. Ее подписали уже около 5 000 человек.

Сейчас Дарья Старикова находится в Московском НИИ онкологии, куда её накануне доставили самолётом МЧС. Возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности медиков, которые лечили Дарью, диагностировав у нее межпозвонковый остеохондроз, тогда как в реальности пациентка страдала раком позвоночника (сейчас у неё четвёртая стадия).

Просмотров всего: 302

#здоровье #происшествия

распечатать

Алексей Воскобойников