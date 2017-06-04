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Новый способ хищения денег из банкоматов выявил Сбербанк

Новый способ хищения денег из банкоматов выявил Сбербанк
Фото: 1prime.ru

Сбербанк выявил новый способ взлома банкоматов, передаёт ТАСС. Как сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов, хищение зафиксировали благодаря использованию технологии искусственного интеллекта.

«Мошенник вставляет карточку, запрашивает определённую сумму, банкомат начинает считать деньги. В тот момент, когда он подает деньги в приемник внутри, банкомат должен выдать карточку обратно. Мошенник придерживает карточку, она застревает в приёмнике. А деньги уже находятся в устройстве выдачи, и можно было раньше в наших банкоматах эту сумму достать. В результате преступник имел деньги, карточка тоже была у него в руках», – рассказал Кузнецов журналистам. Так как фактически банкомат не фиксировал выдачу денег, списание их со счёта также не происходило.

При таких действиях злоумышленников обнаружить вывод средств было весьма непросто – ведь с момента преступления могло пройти несколько дней.

Специальное программное обеспечение показало отклонения между объёмом загрузки и инкассированной выручки на банкомате и сопоставить разницу и совершённые на устройстве операции. Специалистами Сбербанка были разработаны меры противодействия.

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#криминал #технологии #финансы

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