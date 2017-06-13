55 лет назад родился лидер группы «Кино» Виктор Цой

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21 июня 1962 года родился российский рок-музыкант и певец Виктор Цой. В конце 1970-х – начале 1980-х годов Виктор стал тесно общаться с Алексеем Рыбиным из любительской группы «Пилигримы». Тогда образовалась панк-группа «Автоматические удовлетворители», в составе которой Цой и Рыбин ездили в Москву.

Во время одной из таких поездок Виктора Цоя, поющего под гитару с компанией в электричке, заметил Борис Гребенщиков. Летом 1981 года ребята основали группу «Гарин и Гиперболоиды», которая уже осенью была принята в члены Ленинградского рок-клуба. Вскоре группа сменила название на «Кино» и приступила к записи первого альбома «45».

Всего в дискографии Цоя и группы «Кино» восемь альбомов, с таким известными песнями, как: «Последний герой», «Алюминиевые огурцы», «Мама Анархия», «Видели ночь», «Группа крови», «Звезда по имени Солнце» и многими другими. Последний концерт «Кино» состоялся в июне 1990 года.

15 августа Виктор Цой погиб в автокатастрофе. Авария произошла в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. Согласно наиболее правдоподобной официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус». Смерть Виктора Цоя стала настоящим шоком для его поклонников.

Среди многих поклонников музыканта ходит фраза: «Цой не умер. Он просто вышел покурить». Его песни популярны и по сей день, до сих пор проходят концерты, где различные музыканты с успехом исполняют песни «Кино».

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21 июня отмечается Международный день йоги, учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 году с целью повышения осведомлённости мировой общественности о преимуществах йоги и принятия её в образ жизни. Йога – древняя физическая, психическая и духовная практика, это название означает на санскрите «соединение» или «связь», символизируя соединение тела и сознания. Провозглашая День йоги, ООН подчеркнула, что практикуемое этим индийским учением стремление к гармонии помогает преодолевать стресс, снижает агрессивность и воспитывает взаимоуважение, что помогает становлению мира вокруг человека, а значит и внутри общества.

Инициатива учреждения и выбор даты Дня принадлежат премьер-министру Индии Нарендра Моди. И страна-инициатор, и выбор даты празднования не случайны. Индия является родиной йоги, где это учение культивируется издревле. Выбор же даты пал на самый длинный день в году для половины Земного шара. Эта дата, связанная с активностью Солнца, имеет определённое значение для многих народов и известна как день летнего солнцестояния. Инициативу премьер-министра Индии поддержали все 175 государств, имеющих представительства в Генассамблее ООН.

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С недавних пор скейтеры обрели свой официальный праздник: 21 июня во всем мире отмечается Международный день скейтбординга (Go Skateboarding Day). Скейтбординг (англ. skateboarding), если говорить просто, – катание на скейтборде – роликовой доске, состоящей из толстой фанеры, которая установлена на колёса небольшого диаметра (ролики). Человека, занимающегося скейтбордингом, называют скейтбордистом или скейтером.

Сегодня катание на скейборде популярно во всём мире как у детей, так и у взрослых. Скейтбординг же с выполнением различных трюков даже относят к экстремальным видам спорта. Сам праздник появился в 2004 году. Его инициаторами выступили американские скейтбордисты, которые впервые провели такой день на Западном побережье США.

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Ежегодно 21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России, который многие собаководы считают своим «отраслевым праздником» и для краткости называют просто Днём кинолога. В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906 года по инициативе начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции В.И. Лебедева, а через три года в Москве широкую известность приобрела полицейская собака породы доберман-пинчер по кличке Треф, раскрывшая за свою жизнь более полутора тысяч преступлений. История же кинологических подразделений в структуре правоохранительных органов в нашей стране, как принято считать, началась 21 июня 1909 года, когда в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак, на базе которого также была создана школа дрессировщиков.

Впоследствии эта дата и стала основанием для учреждения сегодняшнего праздника.

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220 лет назад родился поэт, лицейский друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер. Первые стихотворения Кюхельбекер стал печатать в журналах «Амфион» и «Сын Отечества». Работал в Коллегии иностранных дел, одновременно был преподавателем латинского и русского языков в Благородном пансионе Педагогического института. В 1821-1822 годах он был прикомандирован к генералу Ермолову в качестве особого порученца на Кавказе. С 1817 года состоял в тайном обществе «Священная артель», а затем стал членом Северного общества декабристов.

Вильгельм Кюхельбекер участвовал в покушении на великого князя Михаила Павловича, скрывался в Варшаве, но в январе 1826 года был арестован и отправлен под стражей в Петропавловскую крепость. 10 июля того же года суд приговорил Кюхельбекера к 20 годам каторжных работ. После каторги Кюхельбекер находился в ссылке в Иркутской губернии, где сделал много для культурного и сельскохозяйственного развития края.

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85 лет назад родилась советская актриса Изольда Извицкая. В кино она начала сниматься, еще учась во ВГИКе (первоначально это были эпизоды). В 1955 году актриса окончила ВГИК и была приглашена Григорием Чухраем на главную роль в паре с Олегом Стриженовым в фильм «Сорок первый» по одноименной повести Бориса Лавренёва. Фильм вышел на экраны страны в 1956 году и был восторженно встречен зрителями.

Через год его повезли на Международный Каннский фестиваль, где он также вызвал бурю восторга. Жюри присудило ему специальный приз «За поэтичность и оригинальный сценарий». Был по достоинству оценен и талант Извицкой. Она попала в центр всеобщего внимания.

Популярные журналы «Нью-Йорк мэгэзин» и «Паризьен либре» вышли с её портретами на обложке, а в Париже вскоре открылось кафе «Изольда». За короткое время она посетила Париж, Брюссель, Вену, Будапешт, Варшаву, Буэнос-Айрес и другие города. Ее стали часто приглашать сниматься.

Но это были роли в ходульных советских комедиях и производственных драмах, где Извицкая хотя играла и главные, но совершенно похожие роли. В её творческом списке 23 картины, но «Сорок первый» остался непревзойдённым успехом.

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Алексей Воскобойников