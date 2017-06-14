Банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры: обзор прессы

Фото: ria.ru

В Пензе чиновников уволили за внимание в рабочее время к порносайтам; в Якутии продавец запер ребенка за украденный шоколад; письмо амурчанке от погибшего на войне отца дошло через 74 года – немало интересных новостей сегодня в СМИ. Обзор прессы подготовлен ведущим «Авторадио-Благовещенск» Павлом Савинкиным.

Полный абзац

«Российская газета» сегодня предупреждает об участившихся случаях выдачи фальшивых купюр из банкоматов. Об этом заявил первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский. Оставим в стороне вопрос, как они в банкоматы попадают, главное – они там есть. «Поэтому, будьте бдительны. И прочтите статью под названием "Не спеши снимать"», призывает читателей Павел Савинкин.

Правда, как отмечается в других СМИ, российские крупнейшие банки не замечают роста выдач фальшивых купюр в банкоматах, это явление, скорее, может наблюдаться в ряде небольших региональных банков.

Из полноабзацного обозреватель обратил внимание на заметку об увольнении нескольких пензенских чиновников: в рабочее время они погуливали по порносайтам. «Что тут скажешь… Чиновники – тоже люди!» – отметил он.

Также в номере

В главной газете страны еще много сколь интересного, столь и полноабзацного. Пунктирно: в Аргентине нашли крупнейшее тайное собрание нацистских артефактов – предметов, принадлежавших Гитлеру и его сподвижникам. Коллекционеры вздрогнули.

Далее: в Якутске некий продавец запер ребенка в подсобке за то, что тот украл шоколадку. Продавца арестовали.

Далее: обязательно стоит взять на заметку полностраничный материал о Валентине Распутине

Далее: вышел новый альбом экс-пинкфлойдовца Роджера Уотерса. «Меломанам понятно, о чем я сказал. Это первый альбом с 1992 года. Лично я в предвкушении», – радуется автор обзора.

А еще ему понравился заголовок к материалу о качестве хлеба: «Пятьдесят оттенков белого».

Вот сколько интересного! Это «Российская газета».

Не пропусти

«Моя Мадонна». Тоже, что ни страница, то материалы, достойные внимания. В первую очередь, это публикация Елены Гладышевой об амурчанке, получившей письмо от отца, погибшего на войне. Письмо шло 74 года. Дело в том, что автор погиб, не успев отправить написанное, и письмо хранилось в военном архиве.

Читателям стоит обратить внимание и на материал Анастасии Шешера «Белить или спилить». Он – о засохших деревьях, этих уродливых голых стволах, что портят и без того уже не очень зеленый город.

Также в номере

Конечно же, нужно обратить внимание на страницу «История Приамурья» («Вы, к примеру, знали, что в Благовещенске аж 33 ж/д переезда?!»). На этой странице «почемучки» прочтут о верблюдах, ходивших по улицам города, о первом здании Благовещенска – Никольской церкви и о том, что заставило называть населенные пункты именно так, как они называются.

Павел Андреевич советует прочесть о благовещенке Любови Ложкиной, которая в свои годы (он не стал называть, в какие именно) прыгнула с парашютом. «Сами понимаете: если прыгнула, то о годах и речи быть не может!» – восхищается он.

Очень интересно

«Комсомольская правда» сегодня приоткрывает любовные тайны Натальи Варлей. «Назвал имя актрисы и вдруг осознал, что не все сегодняшние читатели ее знают: в новых фильмах, в "телемыле" она не снимается, а старые, которые телевидение нет-нет, да и показывает, молодежь и не смотрит. Но читателям, которые стояли в длинных очередях на гайдаевские комедии, будет интересно узнать, что руки "студентки, комсомолки и просто красавицы" добивались… Впрочем, возьмите в руки "Комсомолку"», – советует обозреватель.

На посошок

Непременно нужно отложить для вечернего прочтения в «КП» большую, двухстраничную публикацию «Маленькие герои большой войны» – о подростках, чудом выживших в годы Великой Отечественной. Есть как знакомые имена (будущие космонавты Георгий Добровольский и Константин Феоктистов), так и совершенно нам не известные.

А огородники с удивлением узнают из другого материала о том, что наш общий «друг» («Подчеркиваю: друг не просто в кавычках, а в кавычищах!») – колорадский жук – это, оказывается, порождение ЦРУ.

«По своему разумению добавлю: и божья коровка – порождение ЦРУ. И комары – порождение ЦРУ, и тараканы – порождение ЦРУ, и голые стволы деревьев – порождение ЦРУ и… Список продолжите сами», – завершает обзор Павел Андреевич.

Просмотров всего: 583

#СМИ

распечатать

Нина Гвоздкова