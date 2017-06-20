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Toyota выехала на встречку и врезалась в грузовик

Toyota выехала на встречку и врезалась в грузовик

В ГИБДД подтвердили факт столкновения двух автомобилей ранним вечером вторника, 20 июня, в районе поселка Прогресс. В результате ДТП пострадали двое человек. Всего за сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали пятеро.

В поселке Прогресс правила нарушил водитель автомобиля Toyota Allion. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ГАЗ. В результате он сам и пассажир его автомобиля получили травмы. По факту ДТП проводится проверка.Очевидцы сообщали, что водитель легкового автомобиля был нетрезв.

В тот же день в 8:20 в Благовещенском районе водитель автомобиля Toyota Cresta при обгоне транспортного средства не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в автобусную остановку. В результате он получил травмы.

А в 15:30 в Октябрьском районе автомобиль Toyota Hiace, нарушив безопасную дистанцию, столкнулся с мопедом. Водитель мопеда и его пассажир были травмированы, сообщает областное управление ГИБДД.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    Лучше бы конечно в столб или дерево

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