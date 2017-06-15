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Белогорские коммунальщики готовятся к отопительному периоду в условиях нехватки средств

Белогорские коммунальщики готовятся к отопительному периоду в условиях нехватки средств
Фото: пресс-служба Белогорска

В Белогорске на административном совете подвели итоги отопительного сезона 2016-2017. Участниками совещания стали руководители ресурсоснабжающих предприятий города, руководители структурных подразделений, правоохранительных органов и общественность, сообщает пресс-служба белогорской администрации.

«Анализ эксплуатации коммунальных систем жизнеобеспечения в условиях зимы 2016–2017 годов показал, что относительно высокий уровень подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду не гарантирует и не обеспечивает бесперебойную работу, – отметил замглавы Белогорска по ЖКХ Александр Башун. – Высокая степень износа коммунальных систем, неудовлетворительное техническое состояние внутренних систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, устаревшее оборудование, выработавшее свой нормативный срок – это причины технологических сбоев, которые, впрочем, в сжатые сроки устранялись и не повлияли на режим теплоснабжения».

Проблемой прошедшего отопительного сезона стали долги предприятий жилищно-коммунального хозяйства, подведомственных Министерству обороны, за поставленное тепло ресурсоснабжающими предприятиями «Теплоэнерго города Белогорск» и «Городские энергетические сети». В настоящее время они составляют почти 55 миллионов рублей. При этом военнослужащие 35-й Армии дополнительно задолжали 15 миллионов рублей за проживание в 467 переданных им муниципальных квартирах. Таким образом, общий долг военных перед городскими предприятиями ЖКХ составляет 70 миллионов рублей.

«Отказываясь платить за поставленное тепло, Министерство обороны ведет наше предприятие к прямому банкротству. За последнее время сменилось пять коммунальных организаций, работающих на нужды военных! И ни одна из них не рассчиталась с долгами третий отопительный сезон подряд, – отметил руководитель "Горэнерго" Виталий Бардаш. – Соответственно, долг за поставленное тепло на объекты Минобороны стал причиной нашей задолженности перед энергетиками. Это еще один очень сложный момент.

ДЭК принято решение с 1 июля об ограничении подачи электричества. Вне всякого сомнения, это затруднит процесс подготовки котельных к зиме, в которых сейчас идут ремонтные работы. В сложившейся ситуации каждый месяц дилемма, что делать: готовить сети, котельные к зиме, платить зарплату, гасить долги за электроэнергию. Пытаемся в этих условиях сделать все возможное, чтобы отопительный сезон начать. Но сбой может произойти в любой момент. Необходим капитальный ремонт сетей, оборудования. Износ – колоссальный, нормативный срок в ряде случаев отработан уже давно».

На модернизацию теплового хозяйства в 2016 году внесли порядка 30 миллионов рублей из регионального и городского бюджетов, а также и собственных средств предприятия. Ремонт сетей и оборудования запланирован и в текущем году. Коррективы в ее организацию вносит федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок. Работает муниципальное предприятие «Горэнерго» в этих условиях с 1 января 2017 года.

«С одной стороны – хорошо, есть экономия, но с другой стороны – нет уверенности в выполнении поставок оборудования, необходимого для ремонта в срок. Заходят разные фирмы. Московская фирма, к примеру, переносит сроки начала работ, пишем разногласия, они обращаются в ФАС, но время идет. Сложности также с конкурсами по заготовке топлива», – добавил Виталий Бардаш.

По итогам административного совета глава Белогорска Станислав Мелюков дал несколько поручений. Касались они, в том числе, и военного городка по улице Благовещенской, 106, переданного в муниципальную собственность накануне.

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#Белогорск #ЖКХ #российская власть #энергетика

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Кредит нужно взять, неприменимо. Дворы украсить перед выборами в долг смогли же?.. Теперь вот в кредит за ЖКХ, чтобы были основания для поднятия тарифа.. Да, кстати, ну и мазут конечно же, толкните.

  • Riddick

    Riddick
    3 часа назад

    Выкакался? А по сути долга военных ничего вразумительного не пишется?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    3 часа назад

    RiddickВыкакался? А по сути долга военных ничего вразумительного не пишется?


    Вразумительного - не, чукча не писатель, чукча копираст..)

    Сережа, не переживай. Когда в соседнем дворе будут лавочки красить, я попрошу чтобы тебе звякнули. Может что либо полезное наконец-то от тебя будет...

  • Умом Россию не понять!

    Умом Россию не понять!
    1 час назад

    На стоянках перед воинскими частями изъять навороченные крутые авто военных в счет долга за ЖКХ, ущерб для них не большой, завтра новые приобретут, а некоторые и по две единица про запас на всякий случай.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Так давай девиз-скиньтесь братцы на житие-это для Белогорцев,а в Благе волонтеров поставить: "все для мазута!

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