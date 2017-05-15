Реальные доходы амурчан продолжают снижаться

Фото: kapitalist.tv

В 2017 году объем денежных доходов амурчан с января по май превысил 100 миллионов рублей. Такие показатели в отчете приводит Амурстат. При росте номинальной зарплаты реальный доход населения продолжает снижаться.

Общий доход жителей Амурской области за пять месяцев превысил 116 902 миллиона рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил 5,5 %. Средний доход в мае 2017 года достиг 30 269 рублей, в начале года этот показатель ненамного превышал 29 000 рублей. В прошлом году в это время доходы росли медленнее. А если сравнивать 2016 год с 2015, то тогда статистики фиксировали падение доходов на 0,3 %.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в апреле 2017 года, по оценке Амурстата, составила 35 183 рубля и по сравнению с апрелем 2016 года увеличилась на 2,1 %. Самый высокий уровень оплаты в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром – 54 894 рубля. Самый низкий заработок у работников оптовой и розничной торговли, а также автомастерских – 20 100 рублей.

Реальные денежные доходы при этом снижаются. Если вычесть из среднего дохода обязательные платежи и скорректировать показатели на индекс потребительских цен, получится, что в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года, доходы амурчан снизились на 1 %. А падение реальных доходов с начала этого года по сравнению с прошлым составило 4 %.

На покупку товаров и оплату услуг амурчане потратили 85 766 миллионов рублей. Это выше показателей прошлого года, но только на 0,7 %.

392 тысячи амурчан имеют работу, и 25 тысяч человек в Приамурье – официально безработные.

Графика: amurstat.gks.ru

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#финансы #экономика

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Нино Кохреидзе