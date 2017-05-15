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Реальные доходы амурчан продолжают снижаться

Реальные доходы амурчан продолжают снижаться
Фото: kapitalist.tv

В 2017 году объем денежных доходов амурчан с января по май превысил 100 миллионов рублей. Такие показатели в отчете приводит Амурстат. При росте номинальной зарплаты реальный доход населения продолжает снижаться.

Общий доход жителей Амурской области за пять месяцев превысил 116 902 миллиона рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил 5,5 %. Средний доход в мае 2017 года достиг 30 269 рублей, в начале года этот показатель ненамного превышал 29 000 рублей. В прошлом году в это время доходы росли медленнее. А если сравнивать 2016 год с 2015, то тогда статистики фиксировали падение доходов на 0,3 %.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в апреле 2017 года, по оценке Амурстата, составила 35 183 рубля и по сравнению с апрелем 2016 года увеличилась на 2,1 %. Самый высокий уровень оплаты в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром – 54 894 рубля. Самый низкий заработок у работников оптовой и розничной торговли, а также автомастерских – 20 100 рублей.

Реальные денежные доходы при этом снижаются. Если вычесть из среднего дохода обязательные платежи и скорректировать показатели на индекс потребительских цен, получится, что в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года, доходы амурчан снизились на 1 %. А падение реальных доходов с начала этого года по сравнению с прошлым составило 4 %.

На покупку товаров и оплату услуг амурчане потратили 85 766 миллионов рублей. Это выше показателей прошлого года, но только на 0,7 %.

392 тысячи амурчан имеют работу, и 25 тысяч человек в Приамурье – официально безработные.

Графика: amurstat.gks.ru

Просмотров всего: 1014

#финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • Кварц

    Кварц
    3 часа назад

    Снижение доходов лучше всего просматривается в супермаркетах, из которых с большим трудом вывозят телеги с едой, едва-едва протискиваясь на стоянке, заставленной одними москвичами и запорожцами. См. соседнюю ветку о борьбе с ожирением. Давно пора снижать доходы, ибо пресыщение - причина недовольств жизнью.

  • Кварц

    Кварц
    3 часа назад

    Про официально безработных. Одни ищут возможности работать, другие - причины, чтобы не работать. А фото, так и вообще непонятное. Варианты: проигрался в хлам, нашел старую барсетку, а в ней мелочь, пропил всё до копейки, милостыни мало подали. Типичный сми-шный штамп для изображения бедности: старушка с трясущейся рукой, берущая кусок хлеба, ребенок на тротуаре в порванной майке, несколько монеток в руке.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Кварц

    Снижение доходов лучше всего просматривается в супермаркетах, из которых с большим трудом вывозят телеги с едой



    Российские пенсионеры - они такие, да: телегами еду вывозят. А потом с ожирением на дачах все лето борются.

    *** у кварца мама-папа есть?

  • Lescrou

    Lescrou
    3 часа назад

    В правительстве отметили очередное падение дохода населения. Отметили скромно, были только устрицы и Дом Периньон.

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    Сейчас ещё тарифы на 10% поднимутся. Станем меньше кушать

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    Myxira

    Кварц

    Снижение доходов лучше всего просматривается в супермаркетах, из которых с большим трудом вывозят телеги с едой



    Российские пенсионеры - они такие, да: телегами еду вывозят. А потом с ожирением на дачах все лето борются.

    *** у кварца мама-папа есть?





    шкварцы они такие...

  • не депутат

    не депутат
    2 часа назад

    Рост доходов для вас совсем не показатель, да?

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    Lescrou

    В правительстве отметили очередное падение дохода населения. Отметили скромно, были только устрицы и Дом Периньон.



    ниправда - в связи с падением доходов население Дом Периньон отослали продавцу, пили Вдова Клико.

    Скромненько и с пониманием текущего момента.

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад

    не депутат

    Рост доходов для вас совсем не показатель, да?



    "нидипутат", "у вас ус отклеился"

  • не депутат

    не депутат
    1 час назад

    Vlad2, руки вверх!

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    КАК ТАК? МЫ ЖЕ ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ???!!!

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Алиса65КАК ТАК? МЫ ЖЕ ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ???!!!


    а это и есть причина!

  • 55

    55
    1 час назад

    Едросня оплошалась, а люди страдают. Хер Трутнев себе в совете директоров РусГидро обеспечил, сегодня бюллетени получил. Вот так.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    А как же радостные отчёты от Правительств области?

  • Умом Россию не понять!

    Умом Россию не понять!
    1 час назад

    Сегодня плоха, а завтра хорошо, а как средняя зарплата по региону и стране. Вроде все под сорок т.р имеют в месяц.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    не депутат

    Рост доходов для вас совсем не показатель, да?



    Нет, для меня показатель - чистая прибыль. Если не поймёте, то к С.Трушу пожалуйте, он вам раскидает на примере доходов депутатов, например. Я серьёзно



  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Сергей Труш

    А как же радостные отчёты от Правительств области?



    Они про себя пишут, наверное...



  • anschutka

    anschutka
    53 минуты назад

    Что-то тут не так - Путин отчитался, что в России рост, а в АО реальные доходы падают

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    41 минута назад

    Oldlord

    Сергей Труш

    А как же радостные отчёты от Правительств области?



    Они про себя пишут, наверное...



    Судя по тому что у них прибыль прирастает, имущество прирастает, то да, о себе пишут.

  • архивная

    архивная
    41 минута назад

    anschutka

    Что-то тут не так - Путин отчитался, что в России рост, а в АО реальные доходы падают



    Одно из двух,либо Путин ошибся,либо Амурстат....

  • Геральт

    Геральт
    39 минут назад

    Сергей Труш

    Oldlord

    Сергей Труш

    А как же радостные отчёты от Правительств области?



    Они про себя пишут, наверное...



    Судя по тому что у них прибыль прирастает, имущество прирастает, то да, о себе пишут.



    как то ты странно о них - в третьем лице.



    Ты же как бы не с ними, да?



  • Oldlord

    Oldlord
    36 минут назад

    Геральт

    Сергей Труш

    Oldlord

    Сергей Труш

    А как же радостные отчёты от Правительств области?



    Они про себя пишут, наверное...



    Судя по тому что у них прибыль прирастает, имущество прирастает, то да, о себе пишут.



    как то ты странно о них - в третьем лице.

    Ты же как бы не с ними, да?



    Речь о Правительстве, а не о слугах... )



  • Геральт

    Геральт
    34 минуты назад

    Oldlord

    Геральт

    Сергей Труш

    Oldlord

    Сергей Труш

    А как же радостные отчёты от Правительств области?



    Они про себя пишут, наверное...



    Судя по тому что у них прибыль прирастает, имущество прирастает, то да, о себе пишут.



    как то ты странно о них - в третьем лице.

    Ты же как бы не с ними, да?



    Речь о Правительстве, а не о слугах... )



    ты же не адвокат труша, правда? на каждой ветке его выгораживаешь. Я ему вопрос задал. Он - это как раз законодательная власть, которая должна принимать законы, которые улучшат мою жизнь в том числе. А переводить стрелки на исполнительную - как бы много ума не надо, исполнительная она потому так и названа - что законы исполняет.

    Я так думаю и у шефов трушевых, уже набивших оскомину братьев - имущество тоже не убывает.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    22 минуты назад

    Геральт

    Oldlord

    Геральт

    Сергей Труш

    Oldlord

    Сергей Труш

    А как же радостные отчёты от Правительств области?



    Они про себя пишут, наверное...



    Судя по тому что у них прибыль прирастает, имущество прирастает, то да, о себе пишут.



    как то ты странно о них - в третьем лице.

    Ты же как бы не с ними, да?



    Речь о Правительстве, а не о слугах... )



    ты же не адвокат труша, правда? на каждой ветке его выгораживаешь. Я ему вопрос задал. Он - это как раз законодательная власть, которая должна принимать законы, которые улучшат мою жизнь в том числе. А переводить стрелки на исполнительную - как бы много ума не надо, исполнительная она потому так и названа - что законы исполняет.

    Я так думаю и у шефов трушевых, уже набивших оскомину братьев - имущество тоже не убывает.



    Ну так ты ж декларацию подними, клоун :)) Разве не ты, в числе прочих, кричал что Абрамов 12 миллионов "заработал" в то время как везде было объяснено в комментариях, что 8 миллионов это средства от продажи имущества, которым владели уже более 10 лет, а декларация отображает движение средств исключительно в одну сторону. Чего ж у теюбя такая память короткая, или тебе правда не важна, ты готов орать на любого, кроме вЕдра?

    Да, в законодательной власти, ага. вЕдро, правда, не пропускает инициативы ЛДПР, но то ж тебя не касается, тебе ж ссыкотно вот так же как мы, огребаться за всех. Вот ты и просиживаешь дыры на попе.

  • Геральт

    Геральт
    14 минут назад

    ну собственно, слился как обычно.

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