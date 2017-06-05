В Зее на городской свалке живет пес с капканом на лапе (видео)

Жители Зеи просят помочь молодой собаке, которая поселилась на городской свалке. С конца зимы на лапе пса болтается капкан. Как животное в него попало, неизвестно. Горожане хотят изловить собаку, чтобы снять приспособление и спасти пса, но своими силами справиться не могут.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» жительница Зеи Лариса Альтер, сейчас капкан болтается на культе, от самой лапы мало что осталось. Животное мучается от боли, воет, а культя гниет.

«Я уже две недели езжу туда с подружками. У нас есть ветеринарный метатель, купили наркоз, но стояла ветреная погода, и не было возможности, чтобы в него стрельнуть. В итоге мы эту идею отмели, потому что наркоз действует на восьмой минуте, пес может забиться куда-нибудь под горы мусора, и мы его просто оттуда не вытащим», – рассказывает Лариса.

Видео: instagram.com/help_animals_blg.

Жителей Зеи, желающих помочь собаке, пока четверо. Они связались с волонтерами Благовещенска и совместно решили, что лучше всего будет изловить пса сетями. «Но у нас не хватает людей, и только одна сеть. Если бы нам помогли, можно было бы зайти с четырех сторон и поймать его», – отмечает Лариса Альтер.

Горожане договорились с зейской ветеринарной станцией – там уже готово оборудование, чтобы прооперировать собаку. У Ларисы есть вольер, куда ее можно будет поместить потом, чтобы пролечить. Обращались и в городскую администрацию, но, по словам женщины, помощи им не оказали.

В следующий раз амурчане собираются ехать на свалку 24 июня, в субботу. Они обращаются ко всем, кто может помочь в отлове собаки. Для этого нужны люди и любые сети – волейбольные, рыболовные. Лариса говорит, что сам отлов займет не больше 15 минут.

Телефон для связи: +7 914 381-41-92 (Лариса Альтер).

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#животные #Зея #происшествия

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Александр Авдеев