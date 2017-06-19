Дожди только местами, в Благовещенске без осадков: прогноз погоды на 21 июня

Фото: kadet2010.ru

21 июня, в среду, в Амурской области местами пройдут слабые и умеренные, но кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер дует с северо-востока, его скорость составляет 2-7 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха – 25-30, в дожде – до 20 градусов тепла.

В Благовещенске осадков не ожидается. Дует северо-восточный ветер с переходом на юго-западный. Его скорость в течение дня составит 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до 27-29 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нина Гвоздкова