Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:12 0

Дожди только местами, в Благовещенске без осадков: прогноз погоды на 21 июня

Дожди только местами, в Благовещенске без осадков: прогноз погоды на 21 июня
Фото: kadet2010.ru

21 июня, в среду, в Амурской области местами пройдут слабые и умеренные, но кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер дует с северо-востока, его скорость составляет 2-7 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха – 25-30, в дожде – до 20 градусов тепла.

В Благовещенске осадков не ожидается. Дует северо-восточный ветер с переходом на юго-западный. Его скорость в течение дня составит 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до 27-29 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 260

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Выше 30 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 22 июня
Общество 5

Большая жара, идущая в Приамурье, угрожает людям

Общество 10

Амурское село заняло первое место по количеству осадков в России
Общество 3

В Ивановском районе сняли на видео смерч