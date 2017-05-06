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Амурское село заняло первое место по количеству осадков в России

Амурское село заняло первое место по количеству осадков в России
Фото: tatar-inform.ru

Независимое сообщество любителей метеорологии «Метеоклуб» составило топ-5 экстремальных значений погоды в России за 18 июня 2017 года. Амурское село Братолюбовка Ромненского района оказалось на первом месте в рейтинге «Максимальное количество осадков».

Как сообщает портал vsemetri.com, в своих выводах «Метеоклуб» основывался на данных Гидрометцентра России. Село Братолюбовка, занявшее первое место по количеству осадков, находится в Ромненском районе. 18 июня здесь выпало сразу 63 миллиметра осадков.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что происшествий в селе Братолюбовка, связанных с подтоплением, зафиксировано не было.

Как сообщало Амур.инфо, в ближайшие дни в Приамурье ожидается рекордная жара. В отдельных районах столбики термометров покажут +40 градусов. Осадков не предвидится.

Просмотров всего: 1147

#погода

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Комментарии
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  • S kak $

    S kak $
    4 часа назад

    Деревня Гадюкино))

  • ETOYA

    ETOYA
    3 часа назад

    ну хоть где-то первые. Ура товарищи!

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Интересная вещь, микроклимат. Я кстати как-то говорил об одной аномально дождливой деревне в области. Братолюбовка. Снова бы не забыть название.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    S kak $Деревня Гадюкино))


    переименовать в "Гадюкино"!

  • Щуп

    Щуп
    1 час назад

    alex 3

    S kak $

    Деревня Гадюкино))



    переименовать в "Гадюкино"!



    Однако не звучит))

  • Nabivachev

    Nabivachev
    39 минут назад

    Судя по карте самый жаркий регион - это Сибирь))

  • Oldlord

    Oldlord
    35 минут назад

    ETOYA

    ну хоть где-то первые. Ура товарищи!



    Я вот задумался, чья это заслуга?



    Лукиана с картинкой или "мудрого" КАА?



  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    34 минуты назад

    Кстати, в Братолюбовке в мои давние времена находилась метеостанция. (работала на телеграфе и каждые 4 часа передавали их данные хабаровский мтеоцентр).

  • alex 3

    alex 3
    27 минут назад

    Елена NakhodkaКстати, в Братолюбовке в мои давние времена находилась метеостанция. (работала на телеграфе и каждые 4 часа передавали их данные хабаровский мтеоцентр).


    может там метеоролог-шутник работает?

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    22 минуты назад

    Может быть:-)

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