Амурское село заняло первое место по количеству осадков в России

Фото: tatar-inform.ru

Независимое сообщество любителей метеорологии «Метеоклуб» составило топ-5 экстремальных значений погоды в России за 18 июня 2017 года. Амурское село Братолюбовка Ромненского района оказалось на первом месте в рейтинге «Максимальное количество осадков».

Как сообщает портал vsemetri.com, в своих выводах «Метеоклуб» основывался на данных Гидрометцентра России. Село Братолюбовка, занявшее первое место по количеству осадков, находится в Ромненском районе. 18 июня здесь выпало сразу 63 миллиметра осадков.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что происшествий в селе Братолюбовка, связанных с подтоплением, зафиксировано не было.

Как сообщало Амур.инфо, в ближайшие дни в Приамурье ожидается рекордная жара. В отдельных районах столбики термометров покажут +40 градусов. Осадков не предвидится.

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Александр Авдеев