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сегодня, 08:34 0

Китайский спиннер возглавил рейтинг торговой интернет-площадки

Китайский спиннер возглавил рейтинг торговой интернет-площадки
Фото: meduza.io

Игрушка-тренажер для пальцев спиннер возглавила список поисковых запросов на китайской торговой площадке AliExpress. Только за последних два месяца пользователи искали спиннер более трех миллионов раз, сообщает РИА Новости.

Рост популярности спиннера начался в марте этого года. На AliExpress зарегистрировано более трех тысяч продавцов этого тренажера, цена варьируется от 200 до 300 рублей. Больше всего запросов на тренажер поступает из США, а второе место занимает Россия.

Тренды прошлых летних сезонов – гироскутер и дрон – не вошли даже в двадцатку самых популярных запросов.

Благовещенцы от общероссийской тенденции не отстают. О популярности спиннеров можно судить по ассортименту тренажеров, представленных на прилавках торговых центров, в том числе китайских. Самые дешевые модели тренажера можно приобрести за 50 рублей..

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#дети #интернет

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