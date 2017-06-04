Благовещенцев будут штрафовать за нарушение правил пожарной безопасности в частных домах

Фото: gks-lomonosov.ru

Государственные инспекторы по пожарному надзору и специалисты центра социального обслуживания населения «Доброта» проводят профилактические рейды в жилом секторе Благовещенска. Горожанам рассказывают о правилах пожарной безопасности и проверяют как они соблюдаются на местах. Если горожане нарушения не устраняют, их привлекают к административной ответственности.

Особое внимание специалисты обращают на неблагополучные и многодетные семьи, пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны.

«Профилактические рейды, направленные на предупреждение пожаров в жилом секторе, мы проводим в течение всего года. Уже сейчас начали подготовку к следующему отопительному периоду: особое внимание специалисты обращают на противопожарное состояние отопительных печей и электрооборудования, разъясняют гражданам правила содержания прилегающих к домам территорий, – рассказал Иван Копысов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску. – Главная цель подобных рейдов – предупреждение пожаров в жилом секторе, а не наказание граждан».

Но при последующих посещениях специалистов, если нарушения правил пожарной безопасности не будут устранены, нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Во время рейдов инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Благовещенску напоминают горожанам основные правила пожарной безопасности, рассказывают об административной и уголовной ответственности за их нарушение, вручают памятки о мерах пожарной безопасности с указанием необходимых номеров телефонов.

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#МЧС #пожары #работа

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Нино Кохреидзе