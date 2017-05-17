Из-за выпускного улицу Ленина перекроют, а автобусы изменят маршруты

В Благовещенске на время проведения праздничных мероприятий 24 июня улицу Ленина перекроют для движения. Ограничения будут действовать в центральной части города на участке от Пионерской до Шимановского.

Школьный выпускной в областной столице пройдет 24 июня. Праздничные гуляния в центре Благовещенска запланированы с 18:00 до 20:30. На это время введут ограничение движения по центральной улице Благовещенска.

Изменят 24 июня и маршруты движения общественного транспорта.

Маршрут № 12 будет двигаться по схеме: Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская и далее по маршруту;

Маршруты № 11 и К: Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту;

Маршруты № 2 (2а), 5, 39: Ленина – Пионерская – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту;

Маршруты № 4, 9, 28, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту;

Маршруты № 8, 26, 106: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту.

Аттестаты зрелости 24 июня получат 1 300 выпускников городских школ.

На день празднования школьного выпускного в Благовещенске запрещена розничная продажа алкоголя.

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Нино Кохреидзе