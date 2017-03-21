В Новобурейском появится собственная лаборатория для анализов

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В поселке Новобурейский Бурейского района вскоре начнет работу кустовая баклаборатория. Об этом главе Приамурья Александру Козлову сообщили в ходе инспекции Бурейской районной больницы, передает пресс-служба правительства Амурской области.

Сейчас жители района вынуждены подолгу ждать результатов анализов по причине того, что исследования проводятся в благовещенских лабораториях. Чтобы исправить ситуацию, была достигнута договоренность с управлением Роспотребнадзора по Амурской области о том, что ведомство передает местной больнице на безвозмездной основе здание, в котором раньше размещалась лаборатория управления. Оно расположено рядом с районной больницей, здесь можно будет проводить весь спектр бактериологических исследований.

Кроме того, в ходе инспекции больницы губернатор лично убедился в качестве выполнения поручений прошлого года. Так, в здании медучреждения отремонтированы пандус и кровля, в хирургическом и родильном отделениях заменена сантехника, в других помещениях проведен косметический ремонт. Такие же работы осуществили в выписном отделении роддома.

Также частичный косметический ремонт проведен в 11 ФАПах, расположенных в районе. Более масштабные работы предстоит провести в фельдшерско-акушерском пункте села Виноградовка, там в ноябре будут заменены все семь окон. В этом же месяце в селе Асташиха заработает ФАП, сейчас его там нет. Появится ФАП и в селе Безозерное, в 2017 году будет разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта врачебной амбулатории, работы проведут в 2018-м. Планируемая стоимость – около 9 миллионов рублей.

Вопросы здравоохранения обсудили и на встрече с жителями Бурейского района в рамках «открытого правительства». Так, губернатор положительно отметил, что руководство районной больницы эффективно пополняет кадры своего учреждения. В 2017 году коллектив больницы пополнится 12-ю специалистами. Уже приступили к работе 9 из них: педиатр, дерматовенеролог, терапевт, врач-лаборант, рентгенолог, анестезиолог–реаниматолог. В августе приедут акушер-гинеколог, педиатр и невролог.

Кроме того, в районе налажена система доставки лекарств по льготным рецептам пациентам, проживающим в селах, через сеть ФАПов, благодаря чему людям не приходится выезжать в райцентр за каждым препаратом. В месяц таким образом реализуется более 80 рецептов. Для удобства жителей районов в центральной больнице организована работа дневного стационара так, что жители отдаленных сел принимаются специалистами вне очереди, а если обследования занимают более одного дня, пациентам предоставляется место в стационаре.

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#губернатор #здоровье

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Александр Авдеев