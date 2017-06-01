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В аэропорту Благовещенска тренировались принимать больных пассажиров из азиатских стран

В аэропорту Благовещенска тренировались принимать больных пассажиров из азиатских стран
Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

Во вторник, 20 июня, в благовещенском аэропорту прошли учения по санитарной охране территории. По их легенде, в областную столицу из Таиланда самолетом прибыл пассажир с признаками особо опасного заболевания. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Ведомство выступило организатором учений, а также руководило ими. Также в мероприятии участвовали представители ПУ ФСБ России по Амурской области, Благовещенской таможни, министерства здравоохранения региона, ГУП «Аэропорт Благовещенск» и перевозчиков.

Учения позволили оценить степень готовности и время реакции всех заинтересованных участников, координацию и четкость связи при отработке механизмов межведомственного взаимодействия.

Комиссией была дана удовлетворительная оценка готовности всех служб.

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#здоровье #транспорт #учения

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