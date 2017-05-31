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Амурские кинологи отмечают 48-летие

Амурские кинологи отмечают 48-летие

Кинологическая служба УМВД России по Амурской области отмечает 48-летие. На сегодняшний день в кинологическом центре службы находятся 34 собаки. Они помогают оперативникам находить взрывчатые вещества, наркотики, боеприпасы, задерживать преступников.

Только за это полугодие кинологи со служебными собаками больше 300 раз выезжали на места происшествий. В результате было возбуждено около сотни уголовных дел. В основном службу несут немецкие овчарки, однако есть и более миниатюрные помощники. Например, немецкий охотничий терьер Нара. Собаке 2,5 года. За свою пока короткую карьеру она помогла раскрыть больше полусотни преступлений.

«Произошла кража в одном из населенных пунктов. Приехали, применил собаку на отыскание запахового следа. Сначала был обнаружен похищенный велосипед, в кустах, в траве. Ну и далее собака по следовой дорожке прошла за гаражный массив, и также в кустах были обнаружены схроны с похищенным имуществом», – рассказывает о подвигах Нары младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы УМВД России по Амурской области Станислав Филипович.

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#животные

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