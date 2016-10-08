В банкноте с изображением Восточного применят технологии для незрячих

Фото: factroom.ru

При изготовлении новых российских купюр номиналом 200 и 2 000 рублей будут использованы технологии для незрячих. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на первого зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского.

«В банкнотах номиналом 200 и 2 000 рублей будут учтены последние тенденции в области развития банкнотного дизайна. Для разработки банкнот Банк России и Гознак уделяют большое внимание повышению удобства пользования банкнотами незрячих и слабовидящих людей. В частности, будут изменены мерки обозначения номиналов для незрячих людей», – сказал Лунтовский в ходе III Международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения» в Суздале.

Изменения в новых банкнотах, по словам первого зампреда ЦБ, также коснутся не только дизайна, но и безопасности. «Учитывая увеличение количества транзакций с использованием различного рода автоматизированных устройств, для приема обработки и выдачи банкнот усилим комплекс машиночитаемых защитных признаков», – добавил Георгий Лунтовский.

Как сообщало Амур.инфо, конкурс по выбору символов для новых российских банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей проходил в 2016 году. Его победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Дальний Восток представлен космодромом Восточный (Амурская область) и мостом на остров Русский (Приморский край). Их и изобразят на купюре номиналом 2 000 рублей. Новые купюры появятся в обращении в октябре 2017 года.

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Александр Авдеев