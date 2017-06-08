В Магдагачинском районе полицейские нашли потерявшегося ребенка

В Магдагачинском районе сотрудники полиции искали четырехлетнего мальчика. Ребенок играл во дворе и пропал. В итоге стражи порядка нашли его и передали родителям.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, в полицию поступил звонок от жительницы Магдагачинского района. Женщина сообщила, что двое ее малолетних детей играли на улице во дворе дома. Через некоторое время амурчанка обнаружила, что одного ребенка нет.

Незамедлительно был поднят весь личный состав ОМВД России по Магдагачинскому району. Полицейские организовали поиски. Сотрудники проверили соседние дворы, улицы, дома и опросили граждан. В итоге стражи порядка нашли малыша в одном километре от дома, на игровой площадке. Его передали родителям.

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Александр Авдеев