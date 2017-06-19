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Очевидцы: в Прогрессе произошло жесткое ДТП с пострадавшими

Очевидцы: в Прогрессе произошло жесткое ДТП с пострадавшими
Фото: instagram.com/blag_dtp

Во вторник, 20 июня, в поселке Прогресс произошло жесткое ДТП с участием двух легковых автомобилей. О происшествии очевидцы сообщают в социальных сетях, публикуя фото с места аварии.

По их сведениям, в ДТП есть пострадавшие, а водитель одной из машин, Toyota Allion, был в нетрезвом состоянии.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что на место происшествия выехал экипаж. Подробности случившегося станут известны позже.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • не люблю

    не люблю
    16 минут назад

    каждый день как сводки с фронта

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