Очевидцы: в Прогрессе произошло жесткое ДТП с пострадавшими

Фото: instagram.com/blag_dtp

Во вторник, 20 июня, в поселке Прогресс произошло жесткое ДТП с участием двух легковых автомобилей. О происшествии очевидцы сообщают в социальных сетях, публикуя фото с места аварии.

По их сведениям, в ДТП есть пострадавшие, а водитель одной из машин, Toyota Allion, был в нетрезвом состоянии.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что на место происшествия выехал экипаж. Подробности случившегося станут известны позже.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев