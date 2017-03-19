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сегодня, 18:14 0

В Приамурье детей-сирот обеспечат дополнительной соцгарантией

Комитет заксобрания Амурской области по вопросам социальной политики поддержал в первом чтении изменения в закон области о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эти изменения обеспечат дополнительной социальной гарантией таких детей – в части организации их отдыха и оздоровления.

Документом предлагается закрепить обязанность властей обеспечивать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевками в организации отдыха и оздоровления в первоочередном порядке. Также он предусматривает оплату проезда этих детей к месту отдыха и обратно, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.

По словам представителя профильного министерства области, потребность в таких путевках составляет на сегодняшний день 1 081 единицу. Имеющееся финансирование позволило обеспечить путевками 354 детей.

Подводя итог обсуждению, председатель комитета Ирина Киевская подчеркнула: «Закон нужно принимать, на заседании рабочей группы мы найдем пути решения финансовых проблем и окажем содействие тем детям, которые и так уже испытали немало трудностей в жизни».

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#дети #закон #заксобрание #соцзащита

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