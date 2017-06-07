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Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: современная стоматология и танцы пенсионеров в Харбине

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: современная стоматология и танцы пенсионеров в Харбине

21 июня в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о современной стоматологии, методах профилактики и лечения зубов, а также о значении боли и возможностях протезирования. Гостья – директор стоматологической клиники «Аурика» Аурика Алимова.

В полуденном эфире речь пойдет об успешном участии двух амурских команд в первом российско-китайском конкурсе народных танцев на площади в Харбине. Гости – председатель благовещенской Ассоциации пожилых людей, руководитель танцевально-оздоровительного клуба «Танцы для здоровья» Сергей Утенбергенов и участница клуба и капитан одной из команд Людмила Большакова.

Утренний и дневной эфир проведут Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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