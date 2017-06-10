В Белогорске жильцы требуют выселить из их дома опорный пункт полиции

Фото: soldiersmothers.ru

Жители многоквартирного дома № 9 по улице Авиационной в Белогорске обратились в суд с заявлением на городскую полицию. Горожане требуют выселить из их дома опорный пункт полиции микрорайона Транспортный.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Белогорска, 19 июня в Белогорском городском суде прошло предварительное слушание по делу. Суд ознакомился с позициями сторон.

«Жители дома подали в суд на полицию, но, поскольку собственником нежилого помещения является администрация города, то она была привлечена к участию в судебных заседаниях как собственник помещения», – поясняют в пресс-службе.

В юридическом отделе администрации Белогорска уточнили, что жильцам не нравится, что в их дворе паркуется служебный и личный транспорт полицейских. Также они недовольны контингентом, который приходит к участковым полиции – это люди с асоциальным поведением. Они плюют в подъезде дома, мочатся там, шумят, бранятся между собой и в адрес жильцов.

В пресс-службе городской администрации отметили, что полномочий по выселению полицейских у жильцов нет. Собственником нежилого помещения, которое занимает опорный пункт, является муниципалитет, и он вправе распоряжаться тем, как именно эта площадь будет использоваться.

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Александр Авдеев