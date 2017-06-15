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В Благовещенске возник пожар на бывшем ремонтном заводе

В Благовещенске возник пожар на бывшем ремонтном заводе

Вечером 20 июня в Благовещенске небо над улицей Ленина в районе улицы Железнодорожной затянуло густым дымом. По сообщению очевидцев, источник возгорания расположен на территории бывшего Амурского ремонтного завода напротив школы № 22. Сейчас там находится шиномонтажка.

В амурском управлении МЧС сообщили, что на территории горят автомобильные покрышки. В ведомстве также рассказали, что на месте уже работают пожарные. Причина возгорания пока неизвестна.

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#пожары #происшествия

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