Амурской полиции не хватает участковых

Органы внутренних дел Приамурья не укомплектованы на 7,8 %. Больше всего сотрудников не хватает в северных районах области. Вместе с тем число желающих вступить в ряды сотрудников полиции растёт. Об этом сообщили на пресс-конференции УМВД России по Амурской области.

Уровень кадровой некомплектности на данный момент составляет 7,8 %. Больше всего профессиональных кадров требуется на должность участкового уполномоченного полицией.

«Особые сложности возникают с формированием сельских участковых, так как участковому нужно проживать на своем административном участке. Достаточно сложно найти человека, который будет проживать на такой территории», – пояснил начальник управления по работе с личным составом УМВД Амурской области Евгений Громов.

Также неполностью укомплектованы подразделения патрульно-постовой службы и ДПС ГИБДД. Не хватает сотрудников в районах Крайнего Севера, в Магдагачинском, Завитинском, Мазановском районах.

«Что касается Циолковского, то там необходимо решить проблемы с предоставлением жилья для сотрудников. Если будет жилье, то и будет решаться проблема с кадровым потенциалом в Циолковском», – рассказал Евгений Громов.

В целом в УМВД отмечают рост числа желающих трудоустроиться. «В прошлом году по вопросам приема на службу обратилось около 900 человек. Эта цифра превышает примерно в два раза показатель прошлых лет. 300 желающим было отказано в приеме. Потому что теперь мы вышли на более качественный уровень в процессе отбора кандидата. Возросли требования к сотрудникам. Теперь все кандидаты проходят психодиагностическое исследование. Ну и конечно, предпочтение отдается людям, имеющим юридическое образование», – пояснил Евгений Громов.

Во время прохождения комиссий при трудоустройстве выявляются морально-психологические качества будущих сотрудников. С одним кандидатом во время психодиагностического исследования работают в течение четырех часов. Вспыльчивые и раздражительные люди, как правило, получают отказ. Также все кандидаты проходят полиграфическое исследование. Кроме того, важна и физическая подготовка будущих сотрудников.

На сайте УМВД размещена информация по вопросам трудоустройства в разделе «Служба». Там же любой может пройти самотестирование для того, чтобы определить соответствие предъявляемым к будущим сотрудникам требованиям.

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Нино Кохреидзе