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Минтруд составил график выходных и праздничных дней на 2018 год

Минтруд составил график выходных и праздничных дней на 2018 год
Фото: a-pravda.ru

Министерство труда и социальной защиты предложило график выходных и праздничных дней на будущий год. В проекте постановления кабмина, разработанном ведомством, в частности, предусматривается двухдневная рабочая неделя после первых майских праздников. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов, передаёт ТАСС.

«Предлагается выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью второй статьи 112 Кодекса, перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха:

с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года – новогодние и рождественские каникулы;

с 23 по 25 февраля – День защитника Отечества;

с 8 по 11 марта – Международный женский день;

с 29 апреля по 2 мая – Праздник Весны и Труда;

9 Мая – День Победы;

с 10 по 12 июня – День России;

с 3 по 5 ноября – День народного единства.

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#отдых #праздники #работа #российская власть

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