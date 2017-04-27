В Благовещенске пройдет прощание с Викторией Королёвой

В среду, 21 июня, пройдет прощание с Викторией Королёвой. Оно состоится в ритуальном зале Амурской областной клинической больницы с 15:00 до 16:00. Виктория скоропостижно скончалась 20 июня в результате болезни.

Виктория Королёва родилась 26 января 1977 года в Амурской области, в 1998 году окончила Благовещенский педуниверситет. Более 10 лет Виктория Сергеевна отдала работе с молодежью – в отделе, а затем в управлении по делам молодежи администрации города Благовещенска. Здесь, со слов близких людей, она бралась за всё: конкурс «Студент года», городской фестиваль молодежного творчества, экстремальные игры и многое другое. Виктория организовала благотворительные концерты для детей, школьный КВН, молодежные лидерские летние смены, городской конкурс уличного искусства «Граффити», развивала волонтерское движение.

Другая страница жизни Виктории Королёвой была тесно связана с туризмом. Она любила и знала свой край, занималась развитием внутреннего туризма, работая сначала в Агентстве по туризму Амурской области, а затем в организованном ею Дальневосточном туристическом центре «Амур». В планах у нее были прием китайских туристов, запуск туристических поездок на космодром Восточный.

Друзья и коллеги по работе соболезнуют ее родным и близким. Особенно больно от того, что ушла она слишком рано.

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Василий Кленин