На беременную жительницу Благовещенска напали собаки

Фото: saveyou.ru

Жительница Благовещенска Елена подверглась нападению собак, когда шла через двор по улице Зейской. Инцидент произошел во вторник днем, 20 июня. Травм горожанка не получила, но происшествие ее сильно напугало: женщина ждет ребенка.

Как рассказала Елена ИА «Амур.инфо», две беспородные собаки среднего размера напали на нее сегодня в районе дома № 283 на улице Зейской. Произошло это около 14:30, когда женщина направлялась домой.

«Хорошо, что я была в джинсах, а не в юбке, иначе бы травм не избежала. Я отбивалась, у меня в руках были сумки. Одна собака – с одной стороны, другая – с другой», – говорит благовещенка.

По ее словам, за напавшими на нее псами она раньше агрессии не замечала. Они периодически появляются в этом и соседних дворах. Во дворе этого дома всегда гуляет много детей, и теперь выходит, что они подвергаются опасности, отмечает горожанка.

В полицию Елена не обращалась. Вместо этого она решила предать историю огласке через СМИ.

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#животные #происшествия

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Александр Авдеев