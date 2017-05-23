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сегодня, 16:52 6

На беременную жительницу Благовещенска напали собаки

На беременную жительницу Благовещенска напали собаки
Фото: saveyou.ru

Жительница Благовещенска Елена подверглась нападению собак, когда шла через двор по улице Зейской. Инцидент произошел во вторник днем, 20 июня. Травм горожанка не получила, но происшествие ее сильно напугало: женщина ждет ребенка.

Как рассказала Елена ИА «Амур.инфо», две беспородные собаки среднего размера напали на нее сегодня в районе дома № 283 на улице Зейской. Произошло это около 14:30, когда женщина направлялась домой.

«Хорошо, что я была в джинсах, а не в юбке, иначе бы травм не избежала. Я отбивалась, у меня в руках были сумки. Одна собака – с одной стороны, другая – с другой», – говорит благовещенка.

По ее словам, за напавшими на нее псами она раньше агрессии не замечала. Они периодически появляются в этом и соседних дворах. Во дворе этого дома всегда гуляет много детей, и теперь выходит, что они подвергаются опасности, отмечает горожанка.

В полицию Елена не обращалась. Вместо этого она решила предать историю огласке через СМИ.

Просмотров всего: 1053

#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Ell R

    Ell R
    2 часа назад

    вот они ваши "хорошие" дворовые псы, убирать их!!! или пусть добрые волонтеры домой себе забирают!

  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад

    Как бы у Клауса когнитивный диссонанс не приключился.

  • Daria_sk89

    Daria_sk89
    1 час назад

    Я сегодня возвращалась домой с девятимесячным ребёнком на руках из больницы и на перекрёстке улиц Институтская-Студенческая тоже подверглась нападению стаи собак (штук 10, не меньше). Благо, из всех рядом находившихся людей, нашёлся один единственный мужчина, который расшугал всех собак и немного меня проводил. Если бы не он, сегодня были бы жертвы... Власти, может уже пора принять меры?! Или чего вы ждёте?

    Пы.сы. Ребёнок был не в коляске, а на руках, и пострадал бы первым в этой схватке.

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    "эталюдивинаваты, сабачкисамининападают, навернаябабасамасправацировала"

  • ay

    ay
    55 минут назад

    БабеВалеПофиг.

  • Tina22

    Tina22
    46 минут назад

    Ell R

    вот они ваши "хорошие" дворовые псы, убирать их!!! или пусть добрые волонтеры домой себе забирают!



    А власть почему не трогаете? Те кто обязан обезопасить граждан, кто бабло за это получает- или вы и есть та самая власть? поэтому и уводите разговор в сторону.

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