На беременную жительницу Благовещенска напали собаки
Жительница Благовещенска Елена подверглась нападению собак, когда шла через двор по улице Зейской. Инцидент произошел во вторник днем, 20 июня. Травм горожанка не получила, но происшествие ее сильно напугало: женщина ждет ребенка.
Как рассказала Елена ИА «Амур.инфо», две беспородные собаки среднего размера напали на нее сегодня в районе дома № 283 на улице Зейской. Произошло это около 14:30, когда женщина направлялась домой.
«Хорошо, что я была в джинсах, а не в юбке, иначе бы травм не избежала. Я отбивалась, у меня в руках были сумки. Одна собака – с одной стороны, другая – с другой», – говорит благовещенка.
По ее словам, за напавшими на нее псами она раньше агрессии не замечала. Они периодически появляются в этом и соседних дворах. Во дворе этого дома всегда гуляет много детей, и теперь выходит, что они подвергаются опасности, отмечает горожанка.
В полицию Елена не обращалась. Вместо этого она решила предать историю огласке через СМИ.
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