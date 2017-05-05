В Малайзии продают комплекты Lego с фигурками боевиков ИГИЛ

Фото: 9news.com.au

Поддельные комплекты Lego, включающие фигурки боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), были обнаружены в продаже в Малайзии. Необычный набор продавался в крупных интернет-магазинах и различных супермаркетах, передаёт Life.ru со ссылкой на MalaysianDigest.

Мать заметила террористических деятелей ИГИЛ в наборе Falcon Commandos, который был куплен за 2 доллара её младшим сыном из магазина в Тайпине, к северу от Куала-Лумпура.

Как отмечает издание, в одном из таких мини-наборов есть фигурка, изображающая боевика ИГ, вооружённого бензопилой. У его ног лежит окровавленная голова. Другой набор содержит фигурку, бросающую динамит, и катапульту, способную запускать сырые зажигательные устройства.

По серийному номеру удалось отследить, что товар был сделан в Китае, а распространялся с помощью интернет-магазинов. Наборы предназначались для детей от шести лет.

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#происшествия #торговля

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Алексей Воскобойников