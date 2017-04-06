Семья из Германии приняла православие в Благовещенске

Фото: blag-sobor.ru

В Никольском храме Благовещенска 16 июня семья русских немцев, постоянно проживающих в Германии, приняла православие. Особый чин по их просьбе совершил председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Святослав Шевченко. Бывшие лютеране приняли православие через таинство миропомазания.

Как рассказал священник, русские немцы приехали в Благовещенск к родственникам. «В Германии они стали лютеранами из-за детей. Там к религии немного другое отношение, они даже платят налоги на содержание лютеранских церквей. В школах преподают предмет закон божий. Но для того, чтобы дети его посещали, они должны предоставить справки о том, что они прошли крещение. В связи с этим и дети, и родители приняли крещение. Но потом узнали, что быть лютеранами не обязательно, главное – быть крещеными», – рассказал Святослав Шевченко.

В итоге семья приняла решение принять православие. Чин присоединения был совершен в день просветителя Европы – священномученика Лукиана Бельгийского. Теперь новопросвещенные русские немцы смогут беспрепятственно посещать богослужения и приступать к таинствам в православных храмах Берлинско-Германской епархии.

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#жизнь #религия

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Екатерина PL