Зарплату должны еще трем тысячам строителей космодрома Восточный

На 19 июня предприятия области имеют общий долг по зарплате в размере 49,6 миллиона рублей. Руководители должны деньги 968 работникам. Кроме того, три тысячи строителей космодрома Восточный недополучили 116,5 миллиона рублей. Об этом на совещании сообщили зампреду областного правительства Андрею Донцу.

Своим работникам задолжали зарплату восемь действующих амурских организаций и 10 организаций-банкротов. За период с 13 июня задолженность сократилась перед работниками «Архаринской теплоснабжающей компании № 3» и ЛПК «Тындалес». Завершили конкурсное производство две организации-банкрота: МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» в Сковородинском районе и МУП «Теплосервис» – в Завитинском. В полном объеме погасил долги «СоюзЭдАл» Селемджинского района.

Перед строителями космодрома Восточный задолженность по заработной плате также уменьшилась и составляет 116,5 миллиона рублей перед 3 000 человек. «Главное военно-строительное управление № 6» (бывший «Дальспецстрой») из этой суммы должен 96,6 миллиона рублей, «ЦентрСтрой» – 15,4 миллиона, «Управление механизации строительства» – 4,5 миллиона.

В полном объеме погасили долги «Главное управление строительства дорог и аэродромов» – 6,7 миллиона рублей, «Главное военно-строительное управление № 12» – 5,6 миллиона, сообщает пресс-служба областного управления занятости.

«Прошу отраслевые министерства совместно с надзорными органами активизировать работу по погашению задолженности по заработной плате и вместе с руководителями организаций-должников на очередном совещании 26 июня доложить о принятых мерах и сроках погашения долгов перед работниками», – завершил заседание заместитель председателя правительства области Андрей Донец.

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#космодром #работа

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Василий Кленин