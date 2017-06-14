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В этом году юбилейная «Амурская осень» стартует со Свободного

В этом году юбилейная «Амурская осень» стартует со Свободного

С 16 по 24 сентября в Приамурье пройдет XV юбилейный фестиваль кино и театра «Амурская осень». Первые мероприятия в рамках фестиваля решено провести на родине режиссёра Леонида Гайдая – в городе Свободном.

Творческие встречи и спектакли «Амурской осени» ежегодно проходят не только в Благовещенске, но и в других городах Приамурья. О плане мероприятий юбилейного, пятнадцатого фестиваля рассказала начальник отдела культуры города Свободного Дина Кулабухова.

«Глава города Юрий Романов встречался с президентом “Амурской осени” Сергеем Новожиловым, и была достигнута договорённость о том, что творческая встреча звёзд кино и театра состоится на родине Леонида Гайдая – в городе Свободном. Она пройдёт 8 сентября на центральной площади. Фестиваль стартует с нашего города, то есть все звёзды, которые прилетят на фестиваль в этот временной промежуток, приедут в наш город. Кроме этого, у нас ещё запланировано два мероприятия: творческая встреча в кинотеатре имени Леонида Гайдая и спектакль, который состоится 23 сентября во Дворце культуры железнодорожников», – рассказала она.

В 2017 году, как и раньше, на «Амурской осени» ожидаются звезды первой величины, новые спектакли, встречи с любимыми артистами и лучшие фильмы российского кинематографа.

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#Амурская осень #жизнь #концерты #культура #Свободный

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Комментарии
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  • Roker

    Roker
    1 час назад



    Глава города Юрий Романов



    Он пока ио, но это видимо не важно.

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