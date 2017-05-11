Полиция ищет подростков, забравшихся на крышу благовещенской многоэтажки

Полиция начала проверку по факту появления видео, снятого подростками на крыше 14-этажного дома в Благовещенске. Сейчас стражи порядка устанавливают личности горожан, забравшихся в запретное место, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Полицейские проверят, есть ли замок на двери, ведущей на крышу этого дома. В случае его отсутствия управляющей компании дома будет выдано предписание.

Если подростков найдут, с ними будет проведена профилактическая беседа. Также беседа состоится с их родителями. Последние могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание собственных детей, уточнили в пресс-службе.

«Полицейские периодически проводят встречи с представителями управляющих компаний. На них идет речь о том, чтобы проверялись все чердачные помещения, должны быть установлены замки и не должно быть доступа граждан на крыши», – отметила замначальника пресс-службы управления МВД по Амурской области Элина Якубова. Последняя такая встреча проводилась в мае.

Как сообщало Амур.инфо, в социальных сетях появилось видео, снятое на крыше 14-этажного дома по адресу: улица Краснофлотская, 151. Один из молодых людей прогуливался по железобетонной конструкции, находящейся на крыше, а другой снимал происходящее.

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#жизнь #закон

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Александр Авдеев