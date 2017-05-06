Амурские ветераны и члены их семей могут получить бесплатные путевки в санатории

Фото: nsovetnik.ru

Почти 150 амурчан-льготников могут получить путевки в российские санатории на Байкал, в Крым, Владивосток, Подмосковье. Деньги на отдых, лечение и реабилитацию, а это почти 250 миллионов рублей, получили российские Союзы ветеранов Афганистана, «Боевое братство» и другие общественные организации страны.

Амурской области достались квоты примерно на 150 человек. Это ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках, члены их семей, инвалиды, а также ветераны военной службы. В Крыму уже отдохнули матери двух погибших амурчан, сейчас на полуостров поехал ветеран боевых действий на Кавказе. Путевка рассчитана на 2-3 недели.

«Многие люди не знают, и в чем проблема этого года получилась, – нам достаточно поздно довели. Тем более изменения в законодательстве еще раз проходят, и люди-то уже спланировали отпуска. Они не готовы сейчас ехать», – сказал председатель АРО «Российский Союз ветеранов Афганистана» и «Боевое братство» Валерий Вощевоз.

Между тем деньги нужно освоить до конца этого года, тогда на область в следующем году снова выделят квоты. Санаторный отдых для льготников перечисленных категорий возобновили впервые за долгое время, говорят в амурском «Боевом братстве». Но многих останавливает, что дорогу до санатория нужно оплачивать из своего кармана. Валерий Вощевоз обратился в областную администрацию с просьбой выделить деньги на проезд. Вопрос обещали рассмотреть в ближайшее время.

В Амурской области проживает более 4 тысяч ветеранов боевых действий, инвалидов. К этому числу относятся и семьи погибших. Еще больше в области ветеранов военной службы.

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Екатерина PL