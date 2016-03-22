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сегодня, 15:34 14

Благовещенец зашел в гриль-бар без нижнего белья

Благовещенец зашел в гриль-бар без нижнего белья

В одном из пивных заведений Благовещенска камера видеонаблюдения запечатлела мужчину без нижнего белья. Горожанин зашел в гриль-бар, расположенный на улице Шимановского, в одной олимпийке – больше ничего из одежды на нем не было.

Это произошло 9 июня вечером. На кадрах видно, как молодой человек заходит в заведение, подходит к холодильнику, выбирает алкогольный напиток и проходит с ним к кассе. Пока парня рассчитывают, он демонстрирует свои половые органы работникам гриль-бара. Сотрудники невозмутимо продолжают работать, не обращая внимания на выходки посетителя.

В амурском управлении МВД корреспонденту Амур.инфо сообщили, что полиция проведет проверку по данному факту.

Просмотров всего: 3394

#жизнь

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Цунай

    Цунай
    3 часа назад

    Панин?

  • ММС

    ММС
    3 часа назад

    Любую цену платят за славу и примеров тому предостаточно.

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Ну и заголовочек... Да мало ли кто ходит без нижнего белья,но в брюках , к примеру... Вроде бы зайди он в трусах было бы нормально... Он голым зашёл,так и надо написать было...

  • andeks2017

    andeks2017
    2 часа назад

    и никто не вломил засранцу...

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    повезло ему, что ребенок не встретился на пути, а то бы статья была ой-ой-ой...

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Пороть,пороть и еще100 раз пороть,пока дурь не выйдет

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Панин в Благе. Держитесь собаки

  • Громова

    Громова
    1 час назад

    Судя по "хозяйству" это далеко не Панин)))))

  • Кот

    Кот
    1 час назад

    походу проспорил кому-то..

  • Императрица руси

    Императрица руси
    1 час назад

    Парнило пивом увлекается,походу страдает недержанием, стиральный порошок нынче дорогой!

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    1 час назад

    Все за сибирскую корону

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    работники бара куда как умнее, чем работники амур-инфо. Зачем на это обращать внимание людей. Написать больше не о чем? Напишите о загадочной горе возле одного из новых торговых центров. Для чего, почему, кому - интереснее, чем чья-то голая задница.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    1 час назад

    Кварцработники бара куда как умнее, чем работники амур-инфо. Зачем на это обращать внимание людей. Написать больше не о чем? Напишите о загадочной горе возле одного из новых торговых центров. Для чего, почему, кому - интереснее, чем чья-то голая задница.


    Загадочных гор полно возле каждого дома,особенно на газонах!А идиот в пивнухе он такой один!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    17 минут назад

    Скоро ждите следующего эксгибициониста..Идею подкинула амуринфа.

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