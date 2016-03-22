Благовещенец зашел в гриль-бар без нижнего белья

В одном из пивных заведений Благовещенска камера видеонаблюдения запечатлела мужчину без нижнего белья. Горожанин зашел в гриль-бар, расположенный на улице Шимановского, в одной олимпийке – больше ничего из одежды на нем не было.

Это произошло 9 июня вечером. На кадрах видно, как молодой человек заходит в заведение, подходит к холодильнику, выбирает алкогольный напиток и проходит с ним к кассе. Пока парня рассчитывают, он демонстрирует свои половые органы работникам гриль-бара. Сотрудники невозмутимо продолжают работать, не обращая внимания на выходки посетителя.

В амурском управлении МВД корреспонденту Амур.инфо сообщили, что полиция проведет проверку по данному факту.

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#жизнь

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Екатерина PL