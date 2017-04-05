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Прокуратура нашла нарушения в Октябрьской больнице, где требовали уволить главврача

Прокуратура нашла нарушения в Октябрьской больнице, где требовали уволить главврача

Прокуратура Амурской области провела проверку в Октябрьской больнице Октябрьского района, выявив нарушения. Было установлено, что работникам учреждения не начислялись стимулирующие выплаты на оклад по совместительству. Об этом говорится в ответе прокуратуры; копия документа есть в распоряжении ИА «Амур.инфо».

«(…) в проверяемом периоде (март – апрель 2017 года) работникам, выполняющим помимо основной работы работу по совместительству, стимулирующие выплаты по критериям начислялись только на должностной оклад по основной работе. Согласно Положению об оплате труда учреждения, стимулирующие выплаты начисляются на должностной оклад. Оговорки о том, какой должностной оклад имеется в виду – по основному месту работы либо по совместительству, Положение не содержит. В связи с неначислением стимулирующей выплаты на оклад по совместительству недоплата 9 работникам учреждения за указанный период суммарно составила 3 825 рублей», – говорится в сообщении прокуратуры.

По данному факту главврачу больницы Александру Кутилову было внесено представление об устранении нарушений. В отношении двух должностных лиц учреждения, производивших начисление зарплаты, возбуждены дела об административном правонарушении.

Как сообщало Амур.инфо, в апреле коллектив Октябрьской больницы обратился к министру здравоохранения области Николаю Тезикову. Медработники попросили снять с должности главного врача Александра Кутилова. Причиной стало то, что, как утверждали работники, им не оплатили переработку в достаточном объеме. Еще одна причина заключалась в том, что после этого Александр Кутилов якобы говорил на повышенных тонах с одним из работников больницы.

После этого министерство здравоохранения Амурской области провело проверку в больнице, но никаких нарушений в ее работе не выявило.

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#закон #здоровье #работа

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Комментарии
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  • не депутат

    не депутат
    3 часа назад

    ну вот, как говорится, и всплыло всё на свои места)

    Даёшь проверки в каждое мед.учреждение области!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~В связи с неначислением стимулирующей выплаты на оклад по совместительству недоплата 9 работникам учреждения за указанный период суммарно составила 3 825 рублей



    Про за копейку воробья в поле загоняет!

  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Копейка рубль бережет. А учитывая, что зарплаты у людей и так маленькие, то даже такая доплата, думаю, людям не лишняя.

  • СВС

    СВС
    1 час назад

    а ещё забыли - уволить главного врача! Недоплата - раз, на повышенных тонах разговаривал с одним из сотрудников - два! Вот этого сотрудника и назначить новым главным врачом, как пострадавшего от старого главного врача. Ничо, потянет, и кухарки государством управляли...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    однако ответ прокуратуры совершенно не устроил. Супруга главврача занимается.. начислением стимулирующих выплат. Недоплата носит системный характер. Ко мне обращался фельдшер больницы, который в течении года замещал.. Куда уходил зарплатный фонд? Каков уровень премиальных выплат у руководящего состава? Всё это ещё предстоит выяснять.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Интересная картина, кстати, вырисовывалась по оплате труда фельдшеров скорой помощи. У них систематически было невыполнение плана. Вызовов мало, а значит и платить надо меньше. Такова "логика".

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