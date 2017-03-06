Гигантское вертикальное облако замечено над Новосибирском (видео)

Фото: instagram

Над Новосибирском поднялась огромная облачная башня. Многие жители областного центра сняли необычное природное явление на видео и выложили в Сеть. Кто-то сфотографировал облако с борта взлетающего самолёта. На кадрах видно, как гигантское облако, похожее на многоэтажный торт, повисло в центре города. Об этом сообщают НГС.Новости.

Как пояснили метеорологи, поводов для беспокойства здесь нет. Такое явление, хоть и не вполне характерно для данного региона, но периодически встречается и вполне безобидно.

«Это нормальное кучево-дождевое облако – ливневое, грозовое, которое выдало нам интенсивный заряд с дождём и грозой. Все облака кучево-дождевые – это облака вертикального развития. Они довольно часто проникают даже в стратосферу. Это в экваториальных обычно широтах, не у нас. В летнее время в наших умеренных широтах возникают такие облака», – отметил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

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#интернет #природа

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Алексей Воскобойников