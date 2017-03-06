Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:01 0

Гигантское вертикальное облако замечено над Новосибирском (видео)

Гигантское вертикальное облако замечено над Новосибирском (видео)
Фото: instagram

Над Новосибирском поднялась огромная облачная башня. Многие жители областного центра сняли необычное природное явление на видео и выложили в Сеть. Кто-то сфотографировал облако с борта взлетающего самолёта. На кадрах видно, как гигантское облако, похожее на многоэтажный торт, повисло в центре города. Об этом сообщают НГС.Новости.

Как пояснили метеорологи, поводов для беспокойства здесь нет. Такое явление, хоть и не вполне характерно для данного региона, но периодически встречается и вполне безобидно.

«Это нормальное кучево-дождевое облако – ливневое, грозовое, которое выдало нам интенсивный заряд с дождём и грозой. Все облака кучево-дождевые – это облака вертикального развития. Они довольно часто проникают даже в стратосферу. Это в экваториальных обычно широтах, не у нас. В летнее время в наших умеренных широтах возникают такие облака», – отметил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Просмотров всего: 379

#интернет #природа

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В Омске мать выгуливала ребёнка, свесив его с балкона
Происшествия

Охотник подстрелил краснокнижных уток в амурском заказнике
В России и мире

Эксперт: вейпы помогают хакерам взламывать компьютеры
Общество 3

Амурские ученые спасают редкие растения из зоны затопления на Бурее