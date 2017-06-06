В квартиры благовещенцев горячая вода вернулась желтой и с неприятным запахом

Жители Благовещенска жалуются на желтую воду в водопроводе. В редакцию ИА «Амур.инфо», обратилась жительница дома № 269 по улице Зейской Ольга Французова, которая рассказала, что 19 июня, после трехнедельного перерыва, в их доме дали горячую воду. Но вода пошла желтая и с неприятным запахом.

«Совершенно такая же ситуация была в прошлом году. У меня и акт есть, подтверждающий это, – рассказала Ольга Николаевна. – Дали воду, и та пошла желтая. Вчера ее невозможно было использовать, она сильно воняла. Сливать ее бесконечно, надеясь, что она прочистится, я не могу – у меня счетчики стоят».

Женщина тем же вечером позвонила в свое домоуправление, потом повторила звонок утром. Ей ответили: проблема решается, и вода скоро станет или уже стала чистой. Также сказали, что ее звонок не первый, о проблеме знают и ее решают.

Подобные проблемы имеются не в одном доме. Ситуация с грязной желтой водой повторяется из года в год в жилом комплексе «Берег удачи» (улица Ленина, 176/2), который сдали в эксплуатацию несколько лет назад. «Воду нам подключили 17 июня, и с тех самых пор она льется желтой, ею невозможно пользоваться, – рассказала жительница дома Светлана. – У нас в управляющей компании "Дом Сервис" нет диспетчера, позвонить некуда, только внизу у охранника имеется журнал, куда можно писать заявки. Мы написали, но подвижек нет. А охранник сказал, что этот журнал даже никто не открывает».

Между тем корреспонденту ИА «Амур.инфо» в домоуправлении № 7 ООО «Евросервис» сообщили, что от жильцов дома № 269 по улице Зейской жалоб не поступало. Исполнительный директор домоуправления Лариса Сидельникова проверила заявки – и таковая отсутствовала. «Но в любом случае, этой проблемой мы займемся, – заявила Лариса Анатольевна. – Люди жалуются на желтую воду, у нас есть подобные жалобы от жильцов домов № 78 и 80 по улице Шимановского. Будем заказывать экспертизу воды у Роспотребнадзора».

Также директор добавила, что, возможно, проблема с водой временная. Бывает, что после ремонта вода засоряется, но через короткий срок становится прозрачной. К тому же вода в дома поступает централизованно из водопроводной системы, нужно понять, на каком этапе происходит загрязнение. Если оно происходит в центральных сетях, то домоуправление ничего не сможет сделать.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» считают наоборот, что чаще всего загрязнение происходит в домах. Холодная чистая водопроводная вода попадает в водонагреватели. Трубка с холодной водой проходит внутри большой трубы с водой-теплоносителем, где и нагревается. Если в этих трубах появляются дыры, то чистая вода смешивается с грязной. И это проблема управляющих компаний, считают в АКС.

После проверки установили, что дом по улице Зейской, 269 не имеет своего водонагревателя и получает горячую воду от ЦТП – центрального теплового пункта.

«Эту проблему уже решают, – добавили в пресс-службе АКС. – Скорее всего, после долгого бездействия вода в трубах просто застоялась, это неизбежно. Но в трубах сделают промывку».

А вот дома по улице Шимановского 78 и 80 имеют собственные водонагреватели, поэтому здесь проблема с водой имеет, скорее всего, внутренние причины. Эти дома в АКС также пообещали проверить.

«Мы хотим обратиться ко всем жителям Благовещенска, – сказала в заключении пресс-секретарь АКС Светлана Соловьева. – Если у вас возникли проблемы с горячей водой, вам, конечно, следует звонить в свою управляющую компанию. Но также стоит позвонить к нам в Амуртеплосервис по телефону 77–42–42. Так проблема будет решаться более быстро и эффективно».

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Василий Кленин