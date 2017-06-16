Приамурье продолжает поливать дождями: прогноз погоды на 21 июня

Фото: n-l-d.ru

В Амурской области 21 июня ожидается небольшая облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Северо-восточный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, днем при грозе ветер усилится до 14 метров в секунду. Температура составит 28…33 градуса тепла, в дожде – плюс 20…25.

В Благовещенске в этот день установится небольшая облачность, без существенных осадков. Северо-восточный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 25…27 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL