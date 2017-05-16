В Омске мать выгуливала ребёнка, свесив его с балкона

Фото: ВКонтакте

В Омске молодая мать выгуливала маленького ребёнка, свесив его с балкона третьего этажа. Шокированные этим зрелищем прохожие сняли действия женщины на камеры мобильных телефонов. По их словам, мать держала малыша над тротуаром, затем сажала его на балконные перила. Об этом пишет VSE42.Ru.

Свидетели опасной забавы заявили, что мать ребёнка вела себя совершенно неадекватно, и будущее малыша видится им далеко не безоблачным. Трагедия могла произойти в любой момент, уверяют свидетели.

«Чокнутая мамаша, взяв ребёнка за руки, болтала его над тротуаром, потом посадила на край балконных перил. Повторяла эти действия несколько раз. Похоже, с головой не всё в порядке!» – прокомментировал автор снимка, выложенного им в одной из социальных сетей.

«Самое ужасное то, что следующий раз ребёнок сам туда залезет. Он будет думать, что это нормально», – написал один из участников обсуждения.

Ситуацией заинтересовались инспекторы по делам несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов наведались по указанному очевидцами адресу. В беседе со стражами порядка бабушка и мать ребёнка начисто отвергали все обвинения, называя это пустыми выдумками. Они заверили инспекторов, что никогда бы не подвергли такой опасности своего малыша.

По данному инциденту идёт разбирательство.

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#дети #интернет #происшествия

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Алексей Воскобойников