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В Ивановском районе больше месяца не работает автомобильный мост

В Ивановском районе больше месяца не работает автомобильный мост

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители Ивановского района, которые пожаловались на неработающий автомобильный мост через речку Ивановка. Мост ведет в село Богородское. Есть и альтернативная дорога, но она в настоящее время вся утопает в грязи.

Как рассказали информагентству в администрации Ивановского района, мост был закрыт властями около полутора месяцев назад. При его обследовании выяснилось, что он частично расхищен на металлолом, и мост может обвалиться при движении по нему транспорта.

В настоящее время администрация района ищет подрядчика, который займется восстановлением моста. Дело осложнилось тем, что сам мост нестандартный, для него требовались особые запчасти.

Сообщение с селом Богородское есть, оно не отрезано. Однако альтернативная дорога, говорят жители Ивановского района, в очень плохом состоянии. Здесь часто ходит тяжелая техника, и трасса вся утопает в грязи.

«Добираться на работу по глине очень опасно, а у кого нет машин, те на перекладных пытаются доехать», – жалуются амурчане.

Сроков начала работ по восстановлению моста в администрации Ивановского района не озвучили.

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#транспорт

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