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Охотник подстрелил краснокнижных уток в амурском заказнике

Охотник подстрелил краснокнижных уток в амурском заказнике
Фото: liveinternet.ru

В Приамурье транспортные полицейские задержали браконьера. Мужчина охотился на краснокнижных уток на территории Усть-Тыгдинского заказника. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

При задержании у охотника изъяли две тушки уток-мандаринок. Охота на этих птиц запрещена законом. Сейчас в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела – по части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота».

Усть-Тыгдинский заказник расположен в Шимановском районе, он занимает площадь в 101 400 гектаров. Создан в 1963 году для сохранения и восстановления численности исчезающих видов животных и птиц.

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#закон #природа #происшествия

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