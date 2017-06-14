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В Подмосковье начнут строить завод легковых Mercedes-Benz

В Подмосковье начнут строить завод легковых Mercedes-Benz
Фото: tripedali.com

Завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz начнут строить в Подмосковье. Официальная церемония закладки первого камня состоится в Солнечногорском районе во вторник, 20 июня, сообщает телеканал «360» со ссылкой на информагентство Nation News.

Старт производства ожидается в 2019 году. Проектная мощность – 20 тысяч автомобилей в год. На первых порах на этом заводе будут выпускать четыре модели «Мерседеса», впоследствии линейку расширят.

Инвестиции в амбициозный проект составят не менее 15 миллиардов рублей. Отмечается, что на этом предприятии будет создано более тысячи новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что концерн выходит этим летом на площадку в индустриальном парке «Есипово» между Химками и Солнечногорском. Также глава региона отметил, что под это событие специально адаптируют колледж. Очень важно, отметил Воробьёв, чтобы молодые люди были хорошо знакомы с робототехникой.

Как стало известно, немецкая компания Mercedes вела также переговоры о размещении производства в Ленинградской области и Татарстане.

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#производство #строительство #транспорт

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