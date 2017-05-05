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В Благовещенске подростки забрались на крышу 14-этажного дома (видео)

В Благовещенске подростки забрались на крышу 14-этажного дома (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое в районе набережной Благовещенска. На кадрах видно, как молодой человек совершает опасную прогулку по конструкции, расположенной на крыше высотного дома.

Дом, на котором были сняты кадры, расположен в Благовещенске по адресу: улица Краснофлотская, 151. В нем 14 этажей, а на крыше находится железобетонная конструкция, которую и облюбовали подростки. Один из молодых людей совершает опасную прогулку по ней, другой снимает происходящее на видео. Также камера фиксирует панораму Благовещенска и соседнего Китая.

В комментариях к видео пользователи осудили поступок парня. «Ветерок чуть посильнее, и очередная мама будет лить слезы над тем, что осталось от отпрыска», – написал один из них.

Видео: instagram.com/road_blag.

Просмотров всего: 754

#жизнь

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Fair

    Fair
    34 минуты назад

    дебилов все больше и больше становиться

  • Olivyeva

    Olivyeva
    30 минут назад

    Выпилятся однако ненароком дебилы

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