Амурчане смогут отправлять смс-сообщения на экстренный номер «112»

Фото: mchs-info.ru

В Амурской области идет формирование «Системы-112», предназначенной для оказания экстренной помощи населению по принципу единого окна. Предполагается, что она полноценно заработает к концу 2018 года. В частности, жители области смогут отправлять на экстренный номер «112» смс-сообщения, а специалисты – отслеживать местоположение людей, с которыми случилась беда. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Принцип единого окна означает, что человек, с которым случилось несчастье и который нуждается в помощи, может ее получить, позвонив на единый номер «112», независимо от того, что именно с ним произошло. Оператор, который принимает вызов, сам определит, реагирование какой службы необходимо в данной ситуации – полиции, скорой помощи, пожарной службы и так далее. Как говорит замначальника Амурского центра ГЗ и ПБ Олег Горбань, нередко требуется реагирование не одной, а нескольких спецслужб. В этом преимущество номера «112» перед традиционными «01», «02», «03».

«Системы-112» создаются в каждом субъекте Российской Федерации самостоятельно (координирует эту работу МЧС России). Не исключение и Амурская область. В Приамурье такая система находится в стадии формирования. Так, ее опытная эксплуатация для Благовещенска начнется в конце 2017 года. По области в целом – к концу 2018 года. Тогда система должна заработать в полную силу. Некоторые ее функции доступны уже сейчас.

На экстренный номер «112» можно дозвониться как со стационарного, так и с мобильного телефонов. Звонок бесплатный и будет произведен, даже если на балансе телефона «0» или в нем нет сим-карты. Когда система заработает в полном функционале, на «112» можно будет отправлять смс-сообщения, говорит Олег Горбань.

Другая важная функция, которая станет доступна, – геолокация, то есть по звонку абонента можно будет определить, где он находится. Кроме того, операторы, принимающие вызовы, смогут оказывать консультативную поддержку – человек сможет узнать, что ему делать в сложившейся ситуации. Еще одна отличительная особенность – повышение общей оперативности работы спецслужб.

Часть компонентов для «Системы-112» Амурский центр ГЗ и ПБ приобретает в настоящее время. «То, что закупается сейчас, – это элемент системы, который позволит обеспечить вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории города Благовещенск. Для того чтобы система заработала полномасштабно на территории всей области, необходимо, чтобы к этой системе были подключены автоматизированные рабочие места в дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований. Через эти рабочие места будет доводиться информация по Сети о вызовах, происшествиях – на реагирование», – объясняет Олег Иванович.

Кроме реализации основных функций «Системы-112», могут быть воплощены в жизнь и дополнительные, такие как психологическая поддержка по телефону и прием информации на иностранном языке. Будут ли они внедрены, зависит от решения властей, того, насколько это будет затратно.

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#МЧС

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Александр Авдеев